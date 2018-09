F3: Nurburgring, vince ancora Schumi jr

ROMA, 9 SET - Ancora Mick Schumacher. Il figlio del sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher ha vinto anche la prima prova di oggi della 'tappa' dell'Europeo di F3 in corso al Nurburgring. Schumacher, che si era imposto anche nella gara di ieri, ha preceduto il compagno di scuderia (la Prema) Robert Shwartzman, mentre al terzo posto si è piazzato Dan Ticktum: come dire che si è ripetuto lo stesso podio di ieri. Schumi junior è partito dalla pole position e ha 'bruciato' tutti al via, ma la corsa è stata interrotta per un incidente occorso all'estone Juri Vips. Ma anche alla seconda partenza Schumacher è stato il più rapido, ha preso la prima posizione e non l'ha più mollata.