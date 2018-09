Moto: Espargarò 14/o, Aprilia a punti

ROMA, 9 SET - Con una condotta di gara che ha avuto l'obiettivo di finire la corsa, Aleix Espargaró è finito a punti nel gp a Misano chiudendo la gara al 14/o posto che gli consente di guadagnare due punti che mancavano dalla gara di Assen e che fanno morale anche in vista dei test che Aprilia Racing condurrà qui a Misano domani e martedì. Ha chiuso invece in 21/a posizione la sua gara Scott Redding. Partito bene, subito tra i primi dieci, Espargarò è stato penalizzato dalla bagarre delle prime curve che gli ha fatto perdere cinque o sei posizioni. Da lì ha iniziato una gara di grande sostanza che lo ha portato al migliore risultato delle ultime quattro gare. "La gara è stata senza dubbio la sessione migliore del weekend - le parole di Espargarò - nonostante il risultato finale sia al di sotto dei nostri obiettivi. Sono riuscito a essere più veloce rispetto alle prove, riducendo il distacco da piloti come Zarco, Petrucci e Iannone, ma ci manca ancora qualche decimo per poter stare con loro tutta la distanza di gara".