Gallinari, sogno Mondiali con Italia

MILANO, 9 SET - Danilo Gallinari non giocherà le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali con la maglia dell'Italia perché sarà impegnato negli Stati Uniti a preparare la prossima stagione Nba ma ammette che partecipare a Cina 2019 con la maglia Azzurra per lui sarebbe ''un sogno''. ''Ci penseremo quando sarà il momento - ammette Gallinari, a margine della inaugurazione di un playground a Milano -, iniziamo a vincere le prossime due partite contro Polonia e Ungheria''. Gallinari non vuole commentare la polemica di Belinelli, che nei giorni scorsi si era dichiarato ''infastidito'' dalle parole di Meo Sacchetti: il ct della Nazionale aveva criticato a più riprese la scelta dei giocatori Nba di rinunciare alla convocazione.