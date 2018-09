F3: Schumi jr vince gara-3 a Nurburgring

ROMA, 9 SET - Mick Schumacher non dimenticherà facilmente questo fine settimana sul circuito del Nurburgring. Impegnato nella 'tappa' tedesca dell'Europeo di F3, il figlio del 7 volte campione del mondo di F1 ha ottenuto la sua terza vittoria in altrettante 'manche' corse fra ieri e oggi. Al successo in gara-1 di ieri e quello in gara-2 di oggi, ha infatti aggiunto quello di gara-3, in cui si è imposto dopo 25 giri al volante di una Dallara Mercedes, precedendo ancora il compagno di team della Prema Theodore Robert Shwartzman e Alex Palou, anche lui su Dallara. Ora il leader della classifica del campionato, Daniel Ticktum, ha soli tre punti di vantaggio su Schumi junior: 264 contro 261.