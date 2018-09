Ciclismo:Thomas-Sky,accordo fino al 2021

ROMA, 9 SET - Il gallese Geraint Thomas, vincitore del Tour de France di quest'anno, ha prolungato fino a tutto il 2021 l'accordo con il Team Sky, che ne dà l'annuncio con un comunicato. "Sono felice - è il commento di Thomas -. Quello nel Team Sky è stato per me un lungo viaggio e le ultime settimane sono state pazze e indimenticabili. Qui, dove sono dal 2010, per me è come una famiglia e quest'anno per me è stato fantastico. E il bello è anche che abbiamo dei tifosi fantastici".