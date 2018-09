Gallinari inaugura playground a Milano

MILANO, 9 SET - Danilo Gallinari ha inaugurato oggi pomeriggio a Milano un playground, all'interno del Parco Vittorio Formentano in largo Marinai d'Italia. Questo è il primo di tre campi che verranno riqualificati entro il 2020 grazie al progetto ''We Playground Together'', varato dal Comune di Milano in collaborazione con Samsung Electronics Italia. Un progetto che nasce con una forte connotazione sociale, con la volontà di favorire l'integrazione grazie alla pallacanestro. Gallinari ha tagliato il nastro del playground e realizzato il primo canestro del nuovo campo al primo tentativo, un tiro celebrato da un'esplosione di coriandoli.