Basket, venerdì Italia-Polonia

BOLOGNA, 10 SET - Dopo il calcio la scorsa settimana, un altro incrocio sportivo tra Italia e Polonia passa per Bologna. Venerdì al PalaDozza gli azzurri del basket guidati da coach Sacchetti, sfideranno i polacchi nella prima gara del gruppo J valido per la qualificazione ai mondiali di Cina 2019. "C'è la pressione, la sentiamo - ha detto Sacchetti - Ma sappiamo che grandi giocatori e grandi squadre devono reggerla; ho avuto giocatori e compagni di squadra che davano ancora di più proprio quando erano sotto pressione. Abbiamo fatto un brutto passo falso con l'Olanda e dobbiamo farci perdonare. E fare vedere la pallacanestro delle prime giornate. Da oggi abbiamo a disposizione 14 giocatori di cui ne sceglieremo 12". A 'mettere pressione' anche il presidente della Federazione, Giovanni Petrucci "i dirigenti sono qui per mettere pressioni agli allenatori. Noi siamo dietro Sacchetti a spingere. Il basket di oggi è difficile, ci sono nazioni forti che prima neanche vedevamo. In bocca al lupo a tutti i nostri".