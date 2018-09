Champions:Roures, idea finale a New York

ROMA, 10 SET - "Si sta negoziando per una finale di Champions League a New York". Lo ha rivelato Jaume Roures, socio fondatore e direttore generale di MediaPro, ai microfoni di Catalunya Radio. Roures ha anche "benedetto" l'accordo della Liga per giocare una partita negli Stati Uniti e ha parlato della possibilità che sia Girona-Barcellona, a Miami.