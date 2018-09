Calcio: Portogallo-Italia 1-0

ROMA, 10 SET - Pesante sconfitta dell'Italia, battuta 1-0 dal Portogallo (a Lisbona), nel secondo turno della Nations League. La rete che ha deciso l'incontro l'ha realizzata l'ex milanista André Silva al 3' della ripresa, finalizzando il contropiede avviato da Bruma dopo un errore di Caldara sulla trequarti. Il Ct Roberto Mancini ha cambiato nove giocatori rispetto all'1-1 con la Polonia, a Bologna, ma ancora una volta gli azzurri non hanno trovato la via della rete su azione. I giocatori "ci hanno messo tutto quello che potevano, ma per vincere bisogna fare i gol quindi dobbiamo trovare dei rimedi" ha commentato Mancini. "Il rischio di retrocedere dalla Lega A? Dobbiamo crescere, quando si inizia ad arrivare a certi livelli è naturale soffrire - ha aggiunto il Ct al termine della partita - Ad ottobre la gamba migliorerà è questo sarà positivo, ma quello del gol è il problema che dobbiamo risolvere".