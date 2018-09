Acli in bici da Papa, visita terremotati

ROMA, 11 SET - E' partita sabato scorso da Brescia l'8/a edizione di 'Percorri la pace', la marcia in bicicletta organizzata dalle Acli bresciane che, dopo cinque giornate a pedali attraverso il Belpaese, arriverà domani a Roma per partecipare all'udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro. Ricucire, ridare la pace, ritessere, sono queste le parole chiave dell'edizione di quest'anno che, tra le tappe più significative, ha visto ieri gli aclisti a due ruote attraversare le zone colpite dal terremoto del 2016, in particolare Arquata del Tronto e Norcia, per incontrare la popolazione, capire come sta procedendo la ricostruzione e portare la vicinanza dell'associazione agli sfollati. "Le Acli sono vicine alle famiglie che ancora vivono i disagi conseguenti al terremoto di due anni fa - ha detto il presidente Acli, Roberto Rossini, presente anche lui alla marcia - siamo qui per dare una mano concreta con i nostri circoli e le nostre associazioni che mettono a disposizione professionalità per contribuire alla ricostruzione".