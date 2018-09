Golf: Ryder Cup,ultimo posto Usa a Finau

ROMA, 11 SET - Jim Furyk, capitano della compagine statunitense di Ryder Cup, come sempre griffata Polo Ralph Lauren, ha assegnato a Tony Finau la quarta e ultima wild card a sua disposizione. La sua decisione dopo la disputa del Bmw Championship in cui il 28enne di Salt Lake City, ottavo, ha ottenuto la terza top ten consecutiva nei tre PlayOffs salendo al terzo posto nella classifica FedEx Cup. Furyk aveva già scelto Tiger Woods, che tornerà in Ryder Cup dopo sei anni, Phil Mickelson e Bryson DeChambeau, che si sono uniti agli otto qualificati di diritto per la sfida di Parigi (28-30 settembre): Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler e Webb Simpson.