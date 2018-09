Pallavolo, Milano aspetta i Mondiali

MILANO, 11 SET - Milano è pronta ad accogliere i Mondiali di pallavolo maschile. Il Mediolanum Forum di Assago sarà infatti la sede della seconda fase del torneo, che si disputerà dal 21 al 23 settembre prossimo. In programma sei partite, con la speranza di vedere protagonista anche l'Italia, alla quale servirà chiudere la prima fase tra le prime quattro posizioni per qualificarsi nel girone con sede a Milano. Per la terza edizione consecutiva, quindi, il Mondiale farà tappa al Forum, dopo l'edizione maschile del 2010 e quella femminile del 2014. "Sono contento per il vittorioso esordio degli azzurri domenica contro il Giappone e spero di portare la mia contentezza fino a quando arriveremo a Milano - ha commentato il presidente della Fipav Bruno Cattaneo. Sono convinto ci sarà tanta gente e sarà uno spettacolo, come a Roma. Obiettivo della nazionale? Vincere il Mondiale non è come bere un caffè, ma ci proveremo. Speriamo vada tutto bene e di avere un po' di fortuna".