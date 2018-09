Atletica: Miglio di Roma, è tutto pronto

ROMA, 11 SET - Organizzata da Asd Atleticom, il Miglio di Roma (sulla distanza del miglio anglosassone, lungo 1.609,34 m.) ha l'obiettivo di ripristinare una tradizione come quella del Palio dei Berberi, trasformata in corsa podistica di un miglio, la distanza che intercorre tra piazza Venezia e piazza del Popolo. Giunta alla 3/a edizione (la 415/a del Palio dei Berberi), il Miglio di Roma è la gara di atletica su strada più importante in Italia sulla distanza dei 1.609 m. ed è inserita nel calendario nazionale Fidal. Il Miglio di Roma, in programma il 22 settembre, rientra nel programma della RunFest, il grande evento Fidal dedicato al mondo dell'atletica, di cui fa parte anche la Half Marathon Via Pacis di domenica 23. Per questa 3/a edizione del Miglio di Roma, che si corre appena due settimane dopo il New York Mile, l'obiettivo è abbassare il record della gara, con la speranza di ridurre il gap rispetto ai tempi della più prestigiosa gara newyorkese e far diventare l'Atleticom Mile il Miglio su strada più veloce al mondo.