Serie B, sempre più probabile il ritorno del format a 22: Catania in ansia

Le società di calcio ad ora in Serie B nel corso degli ultimi giorni hanno mostrato grande compattezza, supportando il torneo cadetto a 19 squadre. Fra gli ultimi presidenti a prendere la parola in merito ci sono stati Aldo Spinelli, numero uno del Livorno, ed Eugenio Guarascio del Cosenza. Ma anche i massimi dirigenti del Padova, Roberto Bonetto, e del Brescia, Massimo Cellino, si sono recentemente espressi contro un ritorno al format a 22. Eppure proprio quest'ultimo nelle ultime ore sempre più si profila, con voci insistenti secondo cui in tal senso il Collegio di Garanzia del Coni sarebbe oggi orientato ad esprimersi nel suo esame dei ricorsi delle pretendenti al ripescaggio, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, divisi non soltanto sul discorso del reintegro in B ma anche sulla norma anti-illeciti superata dalla giustizia federale.

Certo è che ormai è questione di ore. Le soluzioni, nel caso sempre più probabile di una Serie B di nuovo a 22 squadre, sono due: Ternana, Pro Vercelli e Siena catalpultati tra i cadetti nel caso in cui la norma “anti-illeciti” dovesse essere ripristinata, e sarebbe assurdo; ed invece Catania e Novara oltre al Siena promosse se dovesse prevalere l’ultima interpretazione confermata dalla Corte d’appello federale. Una questione «delicata», come l'ha definita lo stesso presidente del Collegio, l'ex ministro Franco Frattini. I giudici comunque è presumibile che abbiano già trovato l’intesa definitiva e oggi avranno solo da scrivere le ultime motivazioni della loro decisione nella speranza che il Catania non venga ancora “schiaffeggiato”.