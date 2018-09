Serie B: club possono ricorrere a Tfn

ROMA, 11 SET - Il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha spiegato il motivo della inammissibilità dei ricorsi sul ripescaggio in Serie B: "Io optavo per un campionato a 22 con l'accoglimento dei ricorsi - ha precisato -. Il collegio ha ritenuto di confermare il torneo a 19 con una pronuncia di inammissibilità in cui si dice che quei ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia endofederale, quindi inammissibile per avere sbagliato il giudice a cui andare". Secondo Frattini, i club che ambiscono al ripescaggio (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara e Entella) "potranno, se lo vorranno, ripartire davanti al Tribunale federale della Figc e proporre le stesse contestazioni". "La spaccatura nel Collegio? Io non condivido la pronuncia di inammissibilità e ho il dovere di dirlo. Su di me nessuna pressione, credo che il Collegio di Garanzia abbia ragionato su ipotesi molto diverse e queste hanno portato a divergenze che nella storia del Collegio non c'erano mai state".