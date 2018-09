Serie C: domani gironi e calendari

ROMA, 11 SET - Saranno pubblicati domani, alle 11.30 nella sede della Lega Pro a Firenze, i gironi e i calendari del campionato di serie C 2018/2019. Lo ha stabilito il direttivo di Lega Pro, riunitosi dalle 18 di oggi in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sui ripescaggi in serie B, che ha confermato il campionato cadetto a 19 squadre. Sabato scorso, il presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina, aveva annunciato che, se la sentenza del Collegio fosse arrivata a inizio settimana, il campionato sarebbe cominciato nel prossimo weekend, tra il 15 e il 16 settembre.