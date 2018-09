Giochi '26: Valente, conta sostenibilità

ROMA, 11 SET - "Sulle Paralimpiadi e le Olimpiadi del 2026 l'unica certezza sono le priorità del Governo". il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per i rapporti con il Parlamento, Simone Valente, interviene con una dichiarazione all'Ansa nel dibattito sulla candidatura italiana ai giochi invernali. "La posizione del Governo - spiega Valente, che è responsabile sport del Movimento 5 stelle - è chiara: l'evento deve rispettare caratteristiche fondamentali, anzitutto la sostenibilità economica". Qualunque altra considerazione - prosegue Valente - sarebbe prematura e azzardata. Sarà l'analisi costi-benefici a sciogliere la riserva, per il momento non è possibile sbilanciarsi né ignorare le priorità che il Paese ha di fronte. Parlare di brand o di cabine di regia privilegiate è fuorviante. L'unica certezza - ribadisce - resta, quindi, quella di dover soddisfare le esigenze di compatibilità dell'evento con i punti programmatici che il Governo intende attuare per rispetto nei confronti della volontà popolare".