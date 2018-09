Olimpiadi 2026,Zaia "meglio il tridente"

PADOVA, 12 SET - "Sulle Olimpiadi, lo ribadisco, dobbiamo fare squadra. Io ho parlato di 'tridente' e quando c'era stato chiesto se volevamo mettere a voti il nostro dossier o partecipare al tridente non ho avuto dubbi e ho scelto il tridente". Il governatore del Veneto Luca Zaia commenta cosi' l'accordo tra Cortina, Milano e Torino per presentare una candidatura unitaria ai giochi olimpici invernali del 2026. "Adesso -ha aggiunto Zaia- si tratta di fare degli aggiustamenti e abbiamo fiducia nel sottosegretario Giorgetti che ha preso il dossier in carico. Il dossier esiste già: noi abbiamo lo sci alpino, lo skeleton, il bob e lo slittino, abbiamo quindi parti importanti di montagna vera. L'ultima tessere del mosaico e' quella della comunicazione, ovvero capire con che immagine usciranno tutte le Alpi con località importanti come Cortina, Milano e Torino. Però ci siamo".