Figc: Cairo, presidente? Mai fatto nomi

MILANO, 12 SET - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ha indicato nomi per la presidenza della Figc. Nemmeno quello dell'attuale ad della Juventus, Giuseppe Marotta. "Non mi sono occupato di nomi - spiega Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport -, ho solo letto dai giornali varie ipotesi. Io credo che certamente il calcio italiano abbia bisogno di una rinascita, di una progettualità a breve-medio periodo. Il nostro calcio merita di fare migliori cose di quanto fatto nell'ultimo anno. Ne abbiamo la possibilità. Se la Croazia con 4 milioni di abitanti arriva in una finale del Mondiale, noi dobbiamo porci obiettivi diversi, dobbiamo innestare una marcia diversa".