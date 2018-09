Gravina:Via Lega Pro con amarezza caos B

FIRENZE, 12 SET - "Si parte con un pizzico di amarezza per quest'estate un po' turbolenta, per usare qualche eufemismo". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, che oggi ha presentato a Firenze il calendario del campionato 2018/19 per il Girone A e il Girone B, facendo riferimento al caos sull'assetto della Serie B. "Ci sono lacerazioni - afferma - che richiederanno tempo, senso di responsabilità per ricucire, e soprattutto per riposizionare alcuni temi fondamentali di cui il nostro calcio ha bisogno. Uno su tutti la certezza delle regole, la certezza del rispetto delle norme". Secondo Gravina "qualcosa che a mio avviso richiedeva maggiore attenzione nella gestione dei rapporti anche interpersonali tra le diverse componenti", in questa fase "è venuto meno, e quindi l'auspicio è che da oggi con questo inizio si possa ricominciare a recuperare con grande senso di responsabilità e con un pizzico anche di attenzione, di lungimiranza, quella serenità di cui quel nostro mondo ha bisogno".