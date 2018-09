Serie B a 19 squadre, Tfn rinvia udienza per ricorso Catania calcio

Un altro atto a dir poco scandaloso ha bloccato il Catania nella sua rincorsa alla Serie B. La società rossazzurra dopo la conferma del format del campionato cadetto a 19 squadre, aveva inoltrato - unico club in regola - ricorso al Tribunale Federale Nazionale e oggi alle 14 avrebbe dovuto affrontare il discorso che avrebbe portato, presumibilmente al blocco della stagione che deve celebrare la terza giornata. Invece il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di rinviare l'udienza al 28 settembre, per accorpare i ricorsi di tutte le società interessate al ripescaggio. Viene quindi disattesa e non ascoltata la richiesta del Catania di sospendere in via cautelare gli atti impugnati e quindi lo stesso campionato di Serie B.

I rossazzurri inizieranno il campionato di Serie C visto che dopo settimane di impasse, adesso i dirigenti del Palazzo hanno avuto la fretta spasmodica di fare tutto in poche ore. E' stato infatti varato il calendario di C e i rossazzurri esordiranno a Monopoli martedì o mercoledì prossimo. Il secondo turno prevede il derby interno con il Siracusa, poi due trasferte di fila: Matera e Rende.