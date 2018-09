Calcio, Comune Siena denuncia Fabbricini

SIENA, 12 SET - Il Comune Di Siena ha sporto denuncia nei confronti di Roberto Fabbricini, Commissario straordinario Figc, per aver dato il via libera alla disputa del prossimo campionato di serie B a 19 squadre - estromettendo di fatto la Robur - senza averne per legge i poteri. E' quanto riporta una nota del Comune di Siena. "Il mancato legittimo ripescaggio della Robur Siena danneggia una intera comunità civica, gli appassionati e la società che tanti sforzi ha fatto per portare la squadra nella serie cadetta - ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi -. Ciò che più indigna sono le modalità assolutamente al di fuori di ogni logica e regola che hanno portato a questo incredibile epilogo". L'amministrazione comunale ha, inoltre, espresso piena solidarietà verso la società, la squadra, i tifosi e la città tutta.