Asamoah, battere Parma per la Champions

MILANO, 12 SET - "Dobbiamo fare un buon risultato con il Parma per avere una marcia in più in Europa". Il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah carica così l'ambiente nerazzurro verso le sfide delle prossime settimane. "Se daremo il massimo sabato, il resto verrà da sé - le parole del giocatore a InterTv, a margine della presentazione della terza maglia -. Stiamo lavorando bene anche se mancano ancora alcuni Nazionali, ma sarà importante fare un buon risultato e andare in Championstranquilli". "I tifosi sono sempre importanti, vincere fa sempre piacere a tutti e noi faremo il massimo per riuscirci. Qui all'Inter mi ha colpito il fatto di sentirmi subito a casa, non mi manca nulla, i tifosi mi hanno dato subito grande calore, i compagni mi hanno accolto bene, mi sento bene", ha concluso Asamoah.