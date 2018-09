Vuelta: tappa a Woods,Yates resta leader

ROMA, 12 SET - Il canadese Michael Woods ha vinto la 17/a tappa della Vuelta, la Getxo-Balcon de Bizkaia, di 157 chilometri. Il portacolori della Education First ha preceduto di 5" il belga Dylan Teuns e di 10" lo spagnolo David de la Cruz Melgarejo. Nulla cambia nella classifica generale, dove il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) conserva la maglia rossa di leader con un vantaggio di 25'' su Alejandro Valverde. Negli ultimi chilometri, nella discesa che ha preceduto lo strappo finale, Fabio Aru è rimasto vittima di una caduta. Si è rialzato, ma ha subito vaste abrasioni alla schiena. Vincenzo Nibali, in evidenza per lungi tratti della tappa, ha ceduto nella dura salita verso il traguardo, arrivando decimo a 1'48" da Woods.