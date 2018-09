Tiro:commissione Issf,c'è anche DiSpigno

CHANGWON (COREA DEL SUD), 12 SET - L'azzurro Daniele Di Spingo è stato eletto come componente della Commissione Atleti della Issf, la federazione mondiale del tiro. Le votazioni effettuate durante i Mondiali, il cui esito è stato ratificato oggi dall'Esecutivo della Issf stessa, hanno decretato l'ingresso del pluricampione del mondo di Double Trap nella commissione come secondo per numero di preferenze. Soltanto la statunitense Kimberly Rhode, 6 volte medagliata olimpica e autentico monumento del Tiro a Volo internazionale, ha preso più voti dell'azzurro. La Rhode è stata nominata presidente della Commissione e per questo farà quindi parte anche dell'Esecutivo. Di Spigno, poliziotto di Terracina, è stato campione del mondo a Tampere nel 1999 e a Lahti nel 2002 e 7 volte campione europeo, ha dovuto competere con altri 20 tiratori nella corsa alle 4 poltrone assegnate. Oltre alla Rhode ed all'azzurro sono stati eletti il tedesco Christian Reitz (Pistola) e il brasiliano Cassio Cesar Rippel (Carabina).