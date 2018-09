Davis: oggi i sorteggi delle semifinali

ROMA, 13 SET - Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis che SuperTennis trasmetterà in diretta e in esclusiva. In quella che è l'ultima edizione con la formula "classica" i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all'ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria, invece, la Croazia di Marin Cilic e Borna Coric, chiede strada agli Stati Uniti orfani di John Isner, in procinto di diventare papà. Oggi il primo atto ufficiale con la cerimonia del sorteggio.