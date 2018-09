Pancalli, movimento paralimpico esploso

ROMA, 13 SET - "Noi abbiamo bisogno che tutti ci seguano e nella famiglia della scherma mi sento sempre a casa: percepire da una federazione olimpica la stessa cura per la disciplina paralimpica è incredibile, per questo ringrazio il presidente Giorgio Scarso". Lo ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli durante la conferenza stampa di presentazione degli Europei di Terni 2018 presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Ringrazio il ministro Fontana e il sottosegretario Giorgetti, oggi è la prima occasione di incontro dopo una straordinaria para-estate, dai Mondiali di ciclismo agli Europei di nuoto e atletica passando per il tiro con l'arco - ha aggiunto il numero uno del Cip - Oggettivamente il nostro movimento è esploso: torno da una settimana di lavoro al Comitato paralimpico internazionale dove tutti si chiedevano come l'Italia fosse riuscita a crescere tanto''.