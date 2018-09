'Candidatura a tre unica possibilità'

ROMA, 13 SET - "Oggi ho letto un articolo molto interessante in cui dei guru del marketing delle candidature indicano come questa idea, coraggiosa, nuova e secondo me l'unica possibilità di candidatura, sia veramente innovativa e vincente". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'idea di candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 che vede accorpati i dossier delle città di Cortina, Milano e Torino. "Sono persone che neanche conosco, se non altro l'Italia fa da precursore a tante cose del mondo olimpico", ha aggiunto il capo dello sport italiano a margine dell'inaugurazione del Toyota Wheel Park di Roma.