Giorgetti,oggi capiremo posizione Milano

ROMA, 13 SET - "Credo che oggi in qualche modo sia una giornata importante perché vediamo come in particolare la città di Milano si pone rispetto alla proposta del Coni. Poi come Governo faremo una valutazione definitiva entro il 19". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla candidatura unitaria dell'Italia ai Giochi invernali del 2026 che prevede anche la partecipazione di Cortina e Torino.