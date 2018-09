Torna a Roma mezza maratona per la pace

ROMA, 13 SET - Pace, integrazione, inclusione, solidarietà. Domenica 23 settembre si disputerà la 2/a 'Roma Half Marathon Via Pacis', la mezza maratona che attraverserà il cuore della città e, in nome della pace, collegherà i luoghi di culto emblematici della Capitale. Dalla Basilica di San Pietro alla Moschea, passando per la Sinagoga e altre chiese cristiane. La presentazione è andata in scena al Colosseo, alla presenza tra gli altri della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Con lei, l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia. L'evento è promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con la Fidal e gode del patrocinio di Coni, Cip, Mibac, Comunità Europea, Miur, Regione Lazio, Istituto per il credito sportivo, Cesv e Nelson Mandela Foundation.