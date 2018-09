Figc: Lnd indicherà 2 donne in Consiglio

ROMA, 13 SET - Il Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti indicherà due donne per la carica di consigliere federale Figc. Lo ha annunciato il presidente Cosimo Sibilia, nella riunione odierna a Roma, organizzata per affrontare le questioni legate al percorso che condurrà, il prossimo 22 ottobre, tutte le componenti federali ad eleggere la nuova governance della Federcalcio. All'ordine del giorno il recepimento del nuovo Regolamento elettorale, approvato dal commissario straordinario della Figc, che porterà al riconoscimento delle pari opportunità tra donne e uomini per le cariche del Consiglio federale. "Oltre al rispetto formale della legge, la Lega Nazionale Dilettanti ha ritenuto convintamente di dare spazio alla rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni sportive: per questo esprimeremo l'indicazione di due donne per la carica di consigliere federale", ha spiegato Sibilia, che ha ricevuto il consenso unanime dei partecipanti. L'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è programmata per il 6 ottobre a Roma.