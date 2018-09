Vuelta:a Wallays 18/a tappa,Yates leader

ROMA, 13 SET - Il belga Jelle Wallays ha vinto la 18/a tappa, disputata da Ejea de los Caballeros a Lleida e lunga 186,1 chilometri; il britannico Simon Yates (73h02'37") è rimasto leader della classifica generale, con 25" di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde, secondo, e 1'22" sullo spagnolo Enric Mas, terzo. Lo sprint odierno, interminabile e incertissimo, per via dei due fuggitivi che hanno rischiato di essere riacciuffati a pochi metri dal traguardo dal gruppo in rimonta, ha permesso a Wallays di precedere il norvegese Sven Erik Bystroem: terzo lo slovacco tricampione del mondo Peter Sagan, quarto Elia Viviani, apparso in grande spolvero. Domani è in programma la 19/a tappa, da Lleida ad Andorra. Naturlandia e lunga 154 chilometri, con una salita finale che promette spettacolo, dopo un lungo tratto in falsopiano. E' una delle ultime occasioni per spodestare dal trono della corsa a tappe spagnola l'alfiere della Mitchelton-Scott e scippargli la 'camiseta roja'.