Taekwando: Cito n.1 commissione tecnica

ROMA, 13 SET - Un altro importante riconoscimento per il taekwondo italiano è arrivato oggi dalla Spagna. Il Presidente FITA Angelo Cito, già Vice Presidente della Federazione Europea di Taekwondo, è stato nominato all'unanimità - durante il consiglio europeo tenutosi a Barcellona - Presidente della commissione tecnica e sviluppo della World Taekwondo Europe (WTE). Un ruolo chiave per lo sviluppo del taekwondo a livello internazionale. "È un riconoscimento non alla mia persona ma al movimento del taekwondo in Italia - il commento di Cito - che prosegue nella sua costante crescita, sia sul piano sportivo che su quello politico. Il mio augurio è di riuscire a essere sempre più protagonisti in entrambi".