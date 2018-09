Pallavolo: Mondiali, Haku Ri infortunato

FIRENZE, 13 SET - Brutta tegola per la Nazionale di pallavolo maschile del Giappone, impegnata nella Pool A dei Mondiali in corso a Firenze. Ieri, durante l'allenamento nel Mandela Forum, il centrale Haku Ri ha riportato la frattura dello scafoide. A causa dell'infortunio il commissario tecnico nipponico Yuichi Nakagaichi per il resto del Mondiale potrà contare su 13 giocatori.