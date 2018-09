Peroni sponsor Inter e Milan per S. Siro

MILANO, 13 SET - Birra Peroni diventa la birra ufficiale di Inter e Milan. Lo storico marchio italiano sarà il nuovo partner delle due società milanesi, in un progetto con al centro San Siro. "È un progetto importante che stiamo portando avanti con l'Inter su San Siro", ha dichiarato Mauro Tavola, Partnerships Director AC Milan, a margine della presentazione dell'accordo. "Si tratta di punto comune per valorizzare sempre più lo stadio di Inter e Milan, lo stadio di Milano", ha proseguito Tavola. "Complice il fatto che siamo condomini di questo meraviglioso condominio che si chiama San Siro, perché non collaborare dal punto di vista commerciale", le parole di Giorgio Brambilla, Sales & Partnership Management Director dell'Inter. Un progetto con cui le società intendono migliorare l'impianto dal punto di vista commerciale: tanto che, oltre alla presenza di un village Peroni all'interno del Meazza, nelle prossime settimane sarà annunciato anche un accordo simile con Salumi Beretta.