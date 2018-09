Golf: Klm Open,tre italiani al 3/o posto

ROMA, 13 SET - Ottima partenza dei giocatori italiani nel Klm Open di golf: con 66 (-5) colpi, Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasiom si trovano al terzo posto, Alberto Manassero è 16/o con 67 (-4). Sul percorso del The Dutch (par 71), a Spijk (Olanda), guida la graduatoria con 64 (-7, con sette birdie) il cinese Ashun Wu, che precede di misura l'inglese Chris Wood (65, -6). In terza posizione, con i tre azzurri, altri 10 concorrenti; nelle retrovie gli altri due italiani in campo, Edoardo Molinari e Luca Cianchetti, 138/mi con 75 (+4). Renato Paratore ha realizzato cinque birdie senza sbavature, hanno marciato di pari passo Andrea Pavan e Nino Bertasio, con sei birdie e un bogey, mentre Matteo Manassero ha segnato sei birdie e un doppio bogey. Per Edoardo Molinari due birdie e sei bogey, per Luca Cianchetti un eagle, tre birdie, sette bogey e un doppio bogey.