Montiali ritmica: Baldassarri d'argento

ROMA, 13 SET - Milena Baldassarri con il personale di 18.550 conquista la medaglia d'argento nella finale al nastro ai mondiali di Ginnastica Ritmica in corso a Sofia, Bulgaria. Il titolo va alla russa Aleksandra Soldatova, davanti di appena 50 millesimi. Bronzo - ad un decimo dalla marchigiana allenata da Julieta Cantaluppi - per l'israeliana Linoy Ashram (18.500). Le tre ginnaste racchiuse in un decimo di punto rendono l'idea di quanto sia stata incerta la gara (trasmessa in diretta e in esclusiva su Volare TV), chiusa proprio dalla Baldassarri, che, entrando per ultima, ha compiuto l'impresa. La sedicenne di Fabriano ottiene infatti un altro risultato storico, migliorando il bronzo iridato alla palla conquistato da Alexandra Agiurgiuculese due giorni fa. E l'Italia ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella classifica per nazioni a quota 147.550 alle spalle di Russia e Bulgaria. Domani il concorso generale che assegnerà la corona 2018 sul giro completo.