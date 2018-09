Ministro serbo rassicura tifosi Napoli

BELGRADO, 14 SET - Il ministro serbo per la gioventù e sport Vanja Udovicic, in vista dell'incontro di Champions League fra Stella Rossa e Napoli il 18 settembre a Belgrado, ha dato assicurazioni in fatto di sicurezza per i tifosi napoletani che dovessero giungere nella capitale serba. Riferendosi a notizie apparse sulla stampa partenopea, che teme possibili incidenti definendo i tifosi della Stella Rossa tra i più violenti d'Europa, legati in passato al mitico 'Arkan', il ministro ha detto che i sostenitori del Napoli troveranno a Belgrado una accoglienza ospitale ed esemplare, e che non vi sarà alcun incidente. "Arkan e le sue milizie sono cose del passato. Chi verrà a Belgrado sarà accolto amichevolmente. Vogliamo inviare alla Uefa e all'intera Europa un messaggio di sportività. Sono sicuro che tutto si svolgerà in modo pacifico e in piena sicurezza", ha detto Udovicic, in passato campione di pallanuoto che ha giocato a Napoli nel Posillipo.