Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport

ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione, fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del Foundation Board della WADA, è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni alla guida della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in un'organizzazione sempre più impegnata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al rielezione - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo". Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani Maurizio Casasco è stato confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.