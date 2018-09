Singapore,Ferrari 'un pensiero a Sergio'

ROMA, 14 SET - "Ragazzi rivolgiamo in questo momento un pensiero a Sergio". Nel giorno della commemorazione nel Duomo di Torino ad un mese dalla morte dell'ex presidente di Fca e Ferrari, Sergio Marchionne, ai box della Ferrari a Singapore, con le prime prove libere in corso, il team - come 'tradotto' dalle parole via radio del team principal di Maranello Maurizio Arrivabene dirette ai suoi uomini in Rosso - ha rivolto un pensiero al compianto ex numero uno del Cavallino Rampante.