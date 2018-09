Spalletti, Nainggolan deve migliorare

MILANO, 14 SET - "Nainggolan è un giocatore forte, come sono tutti i suoi compagni. Colpisce chi fa gol ma ci sono altre cose in cui lui deve fare meglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Parma. "A fine partita guardiamo i dati sul rendimento, lui può darci ancora qualcosa in più ma può fare la differenza", ha proseguito Spalletti. "Lautaro Martinez? La sua situazione è in via di miglioramento, è in guarigione ma bisogna ancora valutarlo. Per il Tottenham bisogna vedere, personalmente la vedo dura perché sono problemi che, se non guariti al meglio, possono portare a fermarsi a lungo. Ma la rosa lunga ci permette di stare comunque tranquilli".