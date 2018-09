Napoli: Ancelotti,serve solidità mentale

NAPOLI, 14 SET - "A Genova mi sono anche arrabbiato con i giocatori. Ma abbiamo preparato bene la gara con la Fiorentina soprattutto sull'aspetto mentale. In queste prime tre partite potevamo essere più solidi e concentrati, ma è normale in un momento di crescita ad inizio stagione". Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida con la Fiorentina. "Pensiamo a fare bene le partite che ci aspettano, a cercare di vincerle e a migliorare- ha aggiunto-E' troppo presto per parlare di scudetto, Champions League e Coppa Italia".