Tiro a volo: Filippelli bronzo Mondiale

ROMA, 14 SET - Riccardo Filippelli ha conquistato la medaglia di bronzo nello Skeet maschile ai Mondiali di Tiro a Volo, meritandosi anche la seconda Carta Olimpica italiana per i Giochi di Tokio 2020. Il militare di Pistoia, Campione Europeo nel 2016 a Lonato del Garda e medaglia d'oro lo scorso anno nella Prova di Coppa del Mondo e nella Finale a New Delhi (IND), ha centrato il biglietto per l'Olimpiade giapponese, salendo sul terzo gradino del podio iridato grazie ad una prestazione di altissimo livello. Primo l'inarrivabile statunitense Vincent Hancock, bicampione olimpico e già tre volte Campione del Mondo, che con l'oro conquistato oggi con un perfetto 125/125 in qualifica e un quasi perfetto 59/60 in finale ha eguagliato il record di quattro titoli mondiali per ora in mano all'azzurro Giovanni Pellielo e al francese Michel Carrega nella Fossa Olimpica. D'argento il norvegese Erik Watndal, per la prima volta su un podio iridato dopo un'assenza di undici anni dalle gare internazionali.