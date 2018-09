Pioli, da Napoli inizia periodo duro

FIRENZE, 14 SET - "Sicuramente sei partite sono tante, 18 punti a disposizione anche. La classifica sarà più delineata. Saranno 20 giorni impegnativi e importanti per il nostro presente e per il nostro futuro. Dobbiamo pensare una gara alla volta. La prima è la più importante, non so se è la più difficile. Ma vedremo come affrontarla". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di Napoli. Quella contro i partenopei è la prima partita di un vero e proprio tour de force per i viola. "Rispetto all'anno scorso sono due squadre molto diverse. Loro han fatto il record di punti lo scorso campionato - ha ripreso il tecnico -. Hanno preso un grande allenatore e creano molto. E' vero che hanno perso a Genova ma hanno grandi qualità, spingono molto sulle corsie, possono concedere qualche spazio in più ma sono molto forti".