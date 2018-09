Wada reintegra Agenzia Antidoping russa

(ANSA-AP) - ROMA, 14 SET - A quasi tre anni dalla sua sospensione, la Wada è pronta a reintegrare la Rusada, l'Agenzia antidoping russa. Lo ha reso noto il comitato di revisione panel dell'Agenzia Mondiale antidoping che si è detto "soddisfatto" dei risultati raggiunti. Sospesa dal novembre 2015, dopo le rivelazioni-choc che portarono alla luce l'esistenza di un sistema di doping di Stato in Russia, la Wada ha fatto sapere che il comitato di revisione si è detto soddisfatto delle promesse della Russia di soddisfare i criteri chiave per la reintegrazione, a cominciare dal fornire l'accesso ai campioni e ai dati che potrebbero contribuire a corroborare i test positivi scoperti durante il periodo di investigazione sulla corruzione della Russia. La raccomandazione di reintegro della Rusada sarà discussa dal comitato esecutivo della Wada, in programma il 20 settembre.