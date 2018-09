Open Tokyo al via, in campo anche Giorgi

ROMA, 15 SET - Camila Giorgi è l'unica tennista italiana al via nel "Toray Pan Pacific Open", torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari che si disputa sui campi in cemento di Tokyo, in Giappone. La 26enne di Macerata, numero 35 del ranking mondiale, è stata sorteggiata al primo turno con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La vincente di questo match d'esordio sfiderà poi la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica. Oltre a Wozniacki, sono in gara nella capitale giapponese altre quattro top ten: nell'ordine la francese Caroline Garcia, numero 4 Wta e seconda testa di serie, la nippo-americana Naomi Osaka, numero 7 del ranking dopo il trionfo agli US Open, la ceca Karolina Pliskova, numero 8 Wta, che faranno tutte il loro esordio al secondo turno e la statunitense Sloane Stephens, numero 9 della classifica mondiale.