C. Davis,Francia e Croazia vedono finale

ROMA, 15 SET - Finale di Coppa Davis vicinissima per Francia e Croazia, che hanno chiuso la prima giornata delle semifinali in vantaggio per 2-0 nelle rispettive sfide con Spagna e Stati Uniti. Nel primo singolare Paire, numero 54 del mondo, ha battuto 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. Il secondo punto francese è arrivato da Lucas Pouille, che ha vinto il suo match con Roberto Bautista Agut per 3-6 7-6(5) 6-4 2-6 6-4 . Oggi il doppio Benneteau/Mahut proverà a chiudere il discorso affrontando la coppia Granollers/Feliciano Lopez. Anche la Croazia è sempre più vicina alla finalissima dopo aver concluso sul doppio vantaggio la prima giornata della sfida contro gli Usa in corso sulla terra rossa di Zadar. Nel primo singolare Borna Coric ha battuto per 6-4 7-6(4) 6-3 Steve Johnson, poi Marin Cilic ha firmato il 2-0 piegando per 6-1 6-3 7-6(5) il giovanisismo Frances Tiafoe, anche lui al debutto in Coppa, scelto a sorpresa giovedì dal capitano americano Jim Courier.