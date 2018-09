Allegri, Juve-Sassuolo è scontro diretto

TORINO, 15 SET - "Domani per noi è uno scontro diretto, la classifica dice questo". Allegri non si fida del Sassuolo, seconda in classifica a due punti dalla Juventus, alla vigilia della sfida di domani dell'Allianz Stadium. "De Zerbi è uno dei giovani più bravi - spiega il tecnico bianconero -, le sue squadre giocano sempre bene, sono bravi nella costruzione del gioco da dietro e sta facendo bene a Sassuolo perché ha giocatori di qualità superiore rispetto a Benevento. Inoltre hanno entusiasmo, giocatori bravi con esperienza e gioventù". Domani pomeriggio "Mandzukic scenderà in campo" al fianco di Ronaldo, mentre i dubbi riguardano "Khedira e Chiellini, quest'ultimo quello più indiziato ad avere un turno di riposo". Domani, inoltre, "potrebbe essere la prima partita da titolare di Emre Can, mentre Pjanic difficilmente giocherà": in difesa "se non giocherà Alex Sandro giocheranno Cancelo o De Sciglio" a sinistra.