F1: addio al 'capellano' dei piloti

MODENA, 15 SET - È morto a Modena, a 92 anni, don Sergio Mantovani, cappellano dei piloti di F1 e storico parroco di Santa Caterina, nel quartiere Crocetta di Modena. "Uomo e parroco dalle mille energie, aveva un tifo unico per la Ferrari e un vero amore per Modena e la comunità dei modenesi", ricorda il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "Nei giorni scorsi ero andato a trovarlo - prosegue il primo cittadino - e avevo dovuto purtroppo prendere atto che il suo 'motore' non aveva più benzina, quella benzina che l'ha reso effervescente e straordinariamente umano per tutta la vita. Lo ricorderò con molto affetto". Cordoglio è stato espresso anche dalla presidente del Consiglio comunale Francesca Maletti e dal sindaco di Maranello Massimiliano Morini.