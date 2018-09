Udinese: Velazquez, Lasagna da nazionale

UDINE, 15 SET - "Kevin Lasagna è un giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra, con un cuore molto grande. Mi piace molto, sono soddisfatto di lui". Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez tesse le lodi del suo attaccante nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il Torino, nonostante il digiuno dal gol di questo inizio stagione. "Ha la mia fiducia, domani giocherà dall'inizio", assicura. E poi lo sponsorizza per i colori azzurri. "Penso che possa essere una possibilità in più per la Nazionale, si mette a disposizione della squadra, poi ogni partita è una storia differente". Velazquez non scioglie invece il ballottaggio tra i pali: "Ho tre portieri, tutti e tre pronti, si stanno allenando bene, domani vediamo". Barak partirà dalla panchina. "Si è allenato regolarmente ma può essere che non sia al 100% dopo l'infortunio. Sarà tra i convocati e se avremo bisogno, domani 20-25' potrà darceli".